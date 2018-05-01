Кафельников опроверг обвинения британских СМИ в участии в договорном матче

В конце апреля независимая комиссия опубликовала итоги расследования договорных теннисных матчей, в докладе отмечалось, что в 2003 году один из теннисистов, чье имя не называется, завершил карьеру, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств после подозрительного матча. Британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой назвала этим теннисистом Евгения Кафельникова, матч был сыгран в октябре 2003 года на турнире во французском Лионе и завершился победой испанца Фернандо Висенте со счетом 6:2, 6:3. Через несколько дней Кафельников якобы получил уведомление от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) о начале разбирательств и был допрошен, однако ввиду отсутствия доказательств обвинения против него выдвинуты не были. Кафельников завершил карьеру после выступления на турнире ATP в Санкт-Петербурге в конце октября 2003 года.