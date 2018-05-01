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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квитова стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Праге

Чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Терезу Смиткову со счетом 6:1, 6:3 в первом круге турнира в Праге.

В следующем раунде Квитова встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 6) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5.

Антония Лоттнер (Германия, Q) — Мона Бартель (Германия) — 6:0, 7:5.

Петра Квитова (Чехия, 2) — Тереза Смиткова (Чехия, WC) — 6:1, 6:3.

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