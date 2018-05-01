Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Квитова стала соперницей Вихлянцевой на турнире в Праге
Чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Терезу Смиткову со счетом 6:1, 6:3 в первом круге турнира в Праге.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Терезу Смиткову со счетом 6:1, 6:3 в первом круге турнира в Праге.
В следующем раунде Квитова встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Шуай (Китай, 6) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5.
Антония Лоттнер (Германия, Q) — Мона Бартель (Германия) — 6:0, 7:5.
Петра Квитова (Чехия, 2) — Тереза Смиткова (Чехия, WC) — 6:1, 6:3.