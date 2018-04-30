Белоруска Вера Лапко победно начала теннисный турнир в Химках
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (111-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире в подмосковных Химках, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (111-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире в подмосковных Химках, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде одиночного разряда белоруска уверенно переиграла в двух сетах россиянку Полину Лейкину (358) — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Следующей соперницей Веры Лапко будет победительница матча между двумя российскими теннисистками Викторией Каменской и Ольгой Дорошиной.
На турнире в Праге белоруска Лидия Морозова и румынка Михаэла Бузарнеску в первом круге парного разряда переиграли