Соболенко, Саснович и Лапко сохранили свои места в рейтинге WTA

Выше всех из белорусок находится Арина Соболенко, у которой 47-е место, Александра Саснович занимает 55-ю строку в мировом рейтинге. У Виктории Азаренко сейчас 99-я позиция, Вера Лапко на 111-й строке. На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире в Праге, а Вера Лапко будет играть в Химках.