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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко, Саснович и Лапко сохранили свои места в рейтинге WTA

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В опубликованном сегодня новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) нынешние лидеры сборной Беларуси остались на прежних позициях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Выше всех из белорусок находится Арина Соболенко, у которой 47-е место, Александра Саснович занимает 55-ю строку в мировом рейтинге. У Виктории Азаренко сейчас 99-я позиция, Вера Лапко на 111-й строке. На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире в Праге, а Вера Лапко будет играть в Химках.

Первой ракеткой планеты по-прежнему является румынская теннисистка Симона Халеп, на втором месте Каролин Возняцки из Дании, третьей идет испанка Гарбинье Мугуруса, четвертое место у украинки Элины Свитолиной, замыкает первую пятерку Елена Остапенко из Латвии.

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