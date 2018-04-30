Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

На прошедшей неделе Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв шестой сеяной француженке Каролин Гарсии. После неудачного выступления на турнире в Германии россиянка с 1073 очками опустилась на 53-ю строчку рейтинга. Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, занимающая 15-е место. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.