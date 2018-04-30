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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова опустилась на 12 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

На прошедшей неделе Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв шестой сеяной француженке Каролин Гарсии. После неудачного выступления на турнире в Германии россиянка с 1073 очками опустилась на 53-ю строчку рейтинга. Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, занимающая 15-е место. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA, версия от 30 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450,

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5382,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939,

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

15 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1740…

28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

53 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1073…

83 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.

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