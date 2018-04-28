Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде

Цириак в недавнем интервью Sport Bild, когда его спросили про Уильямс-младшую, сказал: «36 лет и 90 килограммов? При всем уважении, я хотел бы видеть в женском теннисе что-то еще, я хотел бы увидеть такого игрока, как Штеффи Граф».

«Я всегда говорю, что люди имеют право на свое мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной. Но я поговорю с ним, поверьте мне, я поговорю с ним. Это невежественные слова, и это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек», — сказал Уильямс.