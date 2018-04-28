Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Что будет, если «закончились права»
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль1
Метц0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа1
Кан1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Челси1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер0
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома4
Кьево1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимпиец1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион2
Нант0
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь0
Балтика1
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад3
Атлетик1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Крылья Советов2
Факел1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас5
Лестер0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон2
Борнмут1
Хоккей. Европа
16:30
Швеция3
Россия1
Футбол. Первый дивизион
16:30
Шинник1
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург3
Кельн2
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Гамбург3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Сибирь0
Хоккей. НХЛ
29.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Первый дивизион
14:30
Химки2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль0
Стоук Сити0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Зенит-22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол1
Лас-Пальмас1
Хоккей. Европа
13:00
Финляндия5
Чехия2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия2
Кубань2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Бавария» разгромила команду своего будущего тренера
Гонщики чудом избежали аварии на «Гран-при Азербайджана» (видео)
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
20:41 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде, бывшего румынского теннисиста Иона Цириака.

Источник: AP 2018

Цириак в недавнем интервью Sport Bild, когда его спросили про Уильямс-младшую, сказал: «36 лет и 90 килограммов? При всем уважении, я хотел бы видеть в женском теннисе что-то еще, я хотел бы увидеть такого игрока, как Штеффи Граф».

Уильямс в интервью изданию New York Times прокомментировала эти слова.

«Я всегда говорю, что люди имеют право на свое мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной. Но я поговорю с ним, поверьте мне, я поговорю с ним. Это невежественные слова, и это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек», — сказал Уильямс.

 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Наприседала: боец UFC Александра Албу и ее потрясающие формы
«Нет никакого выхода»: сборная проиграла пятый матч подряд
Российские керлингисты завоевали серебро чемпионата мира
«Бавария» разгромила команду своего будущего тренера
Гонщики чудом избежали аварии на «Гран-при Азербайджана» (видео)
«Крылья Советов» победили в первом матче на стадионе ЧМ-2018
Дзюба и Джорджевич — в стартовом составе тульского «Арсенала» на матч с «Анжи»
МФК «Дина» заявил на игру чемпионата России трех футболистов
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь