Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Цириак в недавнем интервью Sport Bild, когда его спросили про
Уильямс в интервью изданию New York Times прокомментировала эти слова.
«Я всегда говорю, что люди имеют право на свое мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной. Но я поговорю с ним, поверьте мне, я поговорю с ним. Это невежественные слова, и это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек», — сказал Уильямс.