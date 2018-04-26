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13:08 (мск), источник: Sports.kz

Два казахстанца вышли в полуфинал турнира ITF

Два казахстанца Роман Хассанов и Денис Евсеев в четверг вышли в полуфиналы одиночного мужского разряда третьего подряд турнира серии ITF в Шымкенте с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Первым из двух казахстанских участников четвертьфинала в следующий раунд вышел Хассанов, сеянный под шестым номером он в четверг был сильнее россиянина Владимира Королева (6:3, 6:3). В полуфинале этот казахстанец сыграет с первой ракеткой соревнований, россиянином Тимуром Габашвили.

Следом за ним в параллельный полуфинал пробилась третья ракетка соревнований, казахстанец Денис Евсеев, который обыграл в четвертьфинале россиянина Матвея Хоментовского (6:1, 7:5). В полуфинале он встретится с другим россиянином Денисом Клоком.

Евсеев выиграл два предыдущих «фьючерса» в Шымкенте в апреле этого года, причем неделю назад он стал абсолютным победителем турнира, выиграв его и в одиночном, и в парном разрядах. В нынешнем турнире в парном разряде Евсеев не участвует.

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