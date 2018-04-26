Два казахстанца вышли в полуфинал турнира ITF

Первым из двух казахстанских участников четвертьфинала в следующий раунд вышел Хассанов, сеянный под шестым номером он в четверг был сильнее россиянина Владимира Королева (6:3, 6:3). В полуфинале этот казахстанец сыграет с первой ракеткой соревнований, россиянином Тимуром Габашвили.

Следом за ним в параллельный полуфинал пробилась третья ракетка соревнований, казахстанец Денис Евсеев, который обыграл в четвертьфинале россиянина Матвея Хоментовского (6:1, 7:5). В полуфинале он встретится с другим россиянином Денисом Клоком.