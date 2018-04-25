Маррей подтвердил, что пропустит челленджер в Глазго

Причиной отказа от участия является травма спортсмена. Он так и не успел восстановиться после операции на бедре.

«В этот раз травма получилась более тяжёлой. Было много взлётов и падений. Травма оказалась более сложной и тяжёлой, чем повреждение спины, которое у меня было до этого. Тогда я довольно быстро вернулся на корт, но пока не получается», — цитирует Маррея The Washington Post.