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15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Маррей подтвердил, что пропустит челленджер в Глазго

Британский теннисист Энди Маррей подтвердил, что пропустит турнир серии «челленджер», который стартует на следующей неделе в Глазго (Шотландия).

Источник: Reuters

Причиной отказа от участия является травма спортсмена. Он так и не успел восстановиться после операции на бедре.

«В этот раз травма получилась более тяжёлой. Было много взлётов и падений. Травма оказалась более сложной и тяжёлой, чем повреждение спины, которое у меня было до этого. Тогда я довольно быстро вернулся на корт, но пока не получается», — цитирует Маррея The Washington Post.

Британец рассчитывает вернуться в строй к старту турниров на траве. Пока Маррей до сих пор числится в официальном списке участников «Роллан Гаррос». В настоящее время британец занимает 34-ю строчку в рейтинге ATP.

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