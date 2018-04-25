Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на третье место в мировом командном рейтинге

Выиграв в Минске у словачек со счетом 3:2, белорусская дружина сохранила за собой место в элитном дивизионе командного первенства планеты. В активе сборной Беларуси сейчас 12 347 очков, у лидера рейтинга — команды Чехии 31 430 баллов, у американок — 28 570 очков. Оба лидера мирового рейтинга 10—11 ноября сыграют в финальном матче Кубка Федерации. Белорусские теннисистки в прошлом сезоне впервые в истории пробились в финал Кубка Федерации, где в драматичном матче уступили на корте минской «Чижовка-Арены» американкам со счетом 2:3.