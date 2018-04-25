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13:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Федерер приехал помогать детям в Замбии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отправился в Замбию, чтобы помочь местным детям получить больший доступ к образованию.

Источник: Reuters

Этим проектом занимается благотворительный фонд Федерера.

Швейцарец побывал в нескольких школах, в одной из них он выступил в роли помощника учителя.

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