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Федерер приехал помогать детям в Замбии
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отправился в Замбию, чтобы помочь местным детям получить больший доступ к образованию.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер отправился в Замбию, чтобы помочь местным детям получить больший доступ к образованию.
Этим проектом занимается благотворительный фонд Федерера.
Швейцарец побывал в нескольких школах, в одной из них он выступил в роли помощника учителя.