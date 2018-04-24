Мирный и Освальд завершили выступление на теннисном турнире в Будапеште

Белорусский игрок вместе со своим партнером успешно начали матч и лидировали после первой партии. Однако соперники под занавес второго сета удачнее действовали на подаче и у сетки и сравняли счет. На тай-брейке Франко Шкугор и Доминик Инглот четко действовали в нападении и добились победы.