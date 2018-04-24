Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Мирный и Освальд завершили выступление на теннисном турнире в Будапеште
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Белорусский игрок вместе со своим партнером успешно начали матч и лидировали после первой партии. Однако соперники под занавес второго сета удачнее действовали на подаче и у сетки и сравняли счет. На
Максим Мирный и Филипп Освальд в текущем месяце успешнее сыграли в Хьюстоне (США), став победителями престижного турнира.