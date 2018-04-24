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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд завершили выступление на теннисном турнире в Будапеште

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-австрийская пара Максим Мирный и Филипп Освальд проиграла хорватско-британскому дуэту Франко Шкугору и Доминику Инглоту со счетом 6:4, 5:7, 7:10 в матче первого круга турнира в Будапеште с призовым фондом 500 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Белорусский игрок вместе со своим партнером успешно начали матч и лидировали после первой партии. Однако соперники под занавес второго сета удачнее действовали на подаче и у сетки и сравняли счет. На тай-брейке Франко Шкугор и Доминик Инглот четко действовали в нападении и добились победы.

Максим Мирный и Филипп Освальд в текущем месяце успешнее сыграли в Хьюстоне (США), став победителями престижного турнира.

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