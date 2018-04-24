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11:12 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шарапова прокатилась на новом Porsche с бывшим пилотом «Формулы-1»

Теннисистка Мария Шарапова и компания Porsche устроили показательный заезд в Германии.

Источник: AP 2018

Россиянка села за руль Porsche 911 GT2 RS с бывшим гонщиком «Формулы-1» Марком Уэббером.

«Даже не знаю, как мне разрешили водить такую машину», — написала Шарапова в инстаграме.

У новой Porsche 911 GT2 RS 700 лошадиных сил, ее максимальная скорость — 340 км/ч.

В 2014 году Шарапова и Уэббер тоже ездили вместе — на модели 918 Spyder.

Шарапова приехала в Германию на теннисный турнир в Штутгарте. В первом круге она встретится с француженкой Каролин Гарсией. Соперницы выйдут на корт сегодня в 15.30 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
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