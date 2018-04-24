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Шарапова прокатилась на новом Porsche с бывшим пилотом «Формулы-1»
Теннисистка Мария Шарапова и компания Porsche устроили показательный заезд в Германии.
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Теннисистка Мария Шарапова и компания Porsche устроили показательный заезд в Германии.
Россиянка села за руль Porsche 911 GT2 RS с бывшим гонщиком «Формулы-1» Марком Уэббером.
«Даже не знаю, как мне разрешили водить такую машину», — написала Шарапова в инстаграме.
У новой Porsche 911 GT2 RS 700 лошадиных сил, ее максимальная скорость — 340 км/ч.
В 2014 году Шарапова и Уэббер тоже ездили вместе — на модели 918 Spyder.
Шарапова приехала в Германию на теннисный турнир в Штутгарте. В первом круге она встретится с француженкой Каролин Гарсией. Соперницы выйдут на корт сегодня в 15.30 по московскому времени.