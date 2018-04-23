Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
ТАСС, 23 апреля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 42-го места на 41-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
ТАСС, 23 апреля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 42-го места на 41-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
Позиции Дарьи Касаткиной (14), Анастасии Павлюченковой (27), Светланы Кузнецовой (28), Екатерины Макаровой (32), Елены Весниной (43) и Натальи Вихлянцевой (82) не изменились.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 23 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700.
28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
82 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.