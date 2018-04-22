Кубок Федерации. Слоан Стивенс и Петра Квитова вывели свои команды в финал
В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
Сборная России впервые с 1997 года сыграет в региональной зоне группы I Кубка Федерации. Это стало известно после того, как российская команда проиграла пятый матч из последних шести: в дебютной встрече Игоря Андреева на посту капитана его подопечные уступили Латвии 2−3. Три года назад россиянки играли в финале и были в одном сете от победы (в пятом решающем матче против Чехии Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина выиграли стартовую партию), а в 2019 году наша команда сыграет уже в третьем по силе дивизионе.
Само по себе поражение от Латвии не стало неожиданным. На бумаге именно команда Андиса Юшки выглядела фаворитом, ведь в её составе играли две теннисистки топ-15 — Елена Остапенко и Анастасия Севастова. У россиянок же под первым номером была заявлена Анастасия Павлюченкова, занимающая 27-е место в табели о рангах. Первая ракетка страны Дарья Касаткина не смогла выступить
У лидера латвийского тенниса тоже были проблемы со здоровьем. Остапенко рассказала, что по возвращении из США она не тренировалась 10 дней
Остапенко обыграла Екатерину Макарову в двух сетах, и команды завершили первый день при ничейном счёте. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что это закономерный результат после двух матчей, который в целом устраивает нашу команду. 1−1 в воскресенье устроили бы тоже, ведь в таком случае на решающий матч вышла бы одна из лучших пар мира — Елена Веснина и Екатерина Макарова. Но до них дело не дошло. В матче лидеров сборных дебют остался за Павлюченковой, но со счёта 5:3 в первой партии она проиграла Остапенко девять геймов подряд. А победное очко принесла Севастова, которая в двух сетах оказалась сильнее Макаровой.
Пока россиянки и латвийки выясняли, кто в следующем сезоне сыграет в Мировой группе II, Германия и Чехия, а также Франция и США определяли финалисток. Второй год подряд Германия проводила домашний матч в преддверии крупного турнира в Штутгарте, и руководители немецкой федерации тенниса в обоих случаях выбрали именно этот город для встречи Кубка Федерации. Особенно актуально это было сейчас, поскольку сразу пять девушек, игравших за свои страны, с понедельника начнут борьбу уже на турнире WTA.
По именам матч получился отличным: по две ведущие теннисистки обеих стран входят в топ-15 мирового рейтинга. Зрители были вправе ждать интересной и захватывающей борьбы, но на деле чешки выиграли довольно легко. В
Если чешки в шестой раз в этом десятилетии сыграют в финале (во всех пяти случаях они побеждали), то американки во второй раз подряд дошли до решающего матча. Француженки, которые были хозяевами встречи, постелили грунт — исторически наиболее неудобное покрытие для американок. Однако в отсутствие Каролин Гарсии и Ализе Корне слишком большая нагрузка выпала на Кристину Младенович, которой было необходимо выиграть оба одиночных матча.
С первой задачей в субботу она справилась, но в воскресенье взяла у Слоан Стивенс всего два гейма. Полин Пармантье в принципе грунт любит, но сейчас она занимает место во второй сотне мирового рейтинга, поэтому
В следующем году бороться за трофей будет команда Румынии, которая во встрече
Ещё дольше не выступала в лиге сильнейших Бельгия, с 2012-го. Более того, несколько лет этой стране пришлось играть в зональной группе, но восемь побед в девяти встречах позволили оказаться в числе восьми лучших сборных. Итальянки играли дома, но Камила Джорджи
Только в одной встрече
В матче
Продолжается поединок в Монреале между сборными Канады и Украины, после первого дня счёт ничейный 1−1. Драматически завершилась первая встреча между Бьянкой Андрееску и Лесей Цуренко. В третьем сете канадка упала на корт, схватилась за плечо и не смогла подняться без помощи медиков. Цуренко тут же подбежала к своей сопернице, а через пару минут стало очевидно, что игра уже не продолжится. Украинка, конечно, не стала радоваться и заявила, что выигрывать таким образом всегда неприятно, но справедливости ради отметим, что она вела в третьем сете 4:0. Эжени Бушар следом победила Катерину Бондаренко и сравняла счёт в этом противостоянии.
Победителя этой пары мы узнаем чуть позже, а все участники Мировой группы-2019 уже известны: это Германия, Чехия, Франция, США, Беларусь, Румыния, Австралия и Бельгия.