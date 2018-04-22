Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре Кубка Федерации

Источник: БЕЛТА

Лидия Морозова и Вера Лапко уверенно провели встречу в Минске на корте «Чижовка-Арены». Одним из залогов успеха белорусок стали уверенные действия у сетки и подача Лидии Морозовой, являющейся опытным парным игроком.

Команда Словакии выставила на решающую игру поединка пару Виктория Кужмова и Анна Каролина Шмидлова. Гости рассчитывали на хорошую форму Виктории Кужмовой, однако белоруски, несмотря на ошибки, смогли удержать преимущество во втором сете и победить.

Общий счет матча 3:2 в пользу сборной Беларуси. В ходе встречи, которая завершилась на корте «Чижовка-Арены», кроме победы в паре, у хозяев площадки успеха добивались Александра Саснович, одолевшая в первый день 21 апреля Яну Чепелову, и Арина Соболенко, которая обыграла сегодня днем Анну Каролину Шмидлову.