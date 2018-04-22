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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре Кубка Федерации

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре со счетом 6:3, 6:4 в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидия Морозова и Вера Лапко уверенно провели встречу в Минске на корте «Чижовка-Арены». Одним из залогов успеха белорусок стали уверенные действия у сетки и подача Лидии Морозовой, являющейся опытным парным игроком.

Команда Словакии выставила на решающую игру поединка пару Виктория Кужмова и Анна Каролина Шмидлова. Гости рассчитывали на хорошую форму Виктории Кужмовой, однако белоруски, несмотря на ошибки, смогли удержать преимущество во втором сете и победить.

Общий счет матча 3:2 в пользу сборной Беларуси. В ходе встречи, которая завершилась на корте «Чижовка-Арены», кроме победы в паре, у хозяев площадки успеха добивались Александра Саснович, одолевшая в первый день 21 апреля Яну Чепелову, и Арина Соболенко, которая обыграла сегодня днем Анну Каролину Шмидлову.

«Сегодня утром еще не знали, что будем с Верой Лапко играть в паре. Ход рискованный, но мы постарались все сделать правильно, помогли трибуны своей поддержкой. В итоге победа, которая позволит нам вернуться в основную сетку Мировой группы», — отметила после матча Лидия Морозова.

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