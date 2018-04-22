Неудачный дебют Андреева: сборная России проиграла команде Латвии в Fed Cup
C. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российские теннисистки в первом матче под руководством капитана Игоря Андреева проиграли сборной Латвии в матче
C. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российские теннисистки в первом матче под руководством капитана Игоря Андреева проиграли сборной Латвии в матче
Матч, прошедший в
Павлюченкова начинает матч с победы
Первый день начался со встречи двух Анастасий — Павлюченковой и Севастовой. В пользу россиянки говорил тот факт, что она выиграла пять предыдущих встреч у представительницы Латвии. На этот раз борьба походила значительно упорнее, чем обычно, но все же Павлюченкова сумела сломить сопротивление Севастовой, сыграв агрессивно в третьей партии — 6:3, 2:6, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту.
Во второй игре субботы Елены Остапенко за 1 час 31 минуту переиграла Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:4. Общий счет матча стал 1−1. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев по итогам первого дня заявил РИА Новости, что ничейный результат по итогам двух поединков закономерен.
«Я считаю результат 1−1 после первого дня матча закономерным. И предполагалось, что он может быть таким. В силу того, что Остапенко на грунте выиграла (в 2017 году) “Ролан Гаррос”, а Макарова недавно избавилась от травм. И
«Статистика прежних встреч между Павлюченковой и Севастовой была 5−0 в пользу нашей спортсменки. Но, несмотря на это, игра была интересной. И Павлюченкова за счет большего опыта и большей вариативности в игре смогла одержать победу. Счет 1−1 позволяет нам с оптимизмом смотреть на завтрашние матчи. Я думаю, что парная встреча, вполне возможно, будет решающей. Поэтому счет 1−1 неплохой для нас», — отметил Тарпищев.
Мотивация Остапенко
Чемпионка «Ролан Гаррос» Остапеко в субботу излучала уверенность и заявила, что итог дня полностью устраивает команду Латвии. «Что касается счета 1−1 после первого дня, то он нас вполне устраивает. Сохраняется интерес, и завтра будут решающие матчи, — сказала Остапенко. — Я стараюсь не возлагать на себя
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил РИА Новости, что практика проведения такого серьезного события, как матч
«Условия проведения матча в
Воскресный провал
В первом поединке воскресенья Остапенко победила Павлюченкову со счетом 7:5, 6:1, учинив форменный разгром лидеру сборной России за 1 час 17 минут. Общий счет матча стал 2−1 в пользу сборной Латвии.
Ключевой становилась встреча Макаровой и Севастовой. Россиянка вела по личным встречам у соперницы со счетом 3−0, что дарило надежду поклонникам тенниса на то, что исход матча решится в парной встрече. Первую партию легко выиграла Севастова — 6:2. В начале второго сета Макаровой удалось сделать брейк, но представительница Латвии сумела отыграться и вышла вперед — 6:5. Россиянке необходимо было взять свою подачу, чтобы продолжить борьбу на