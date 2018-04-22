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16:30 (мск), источник: Р-Спорт

Неудачный дебют Андреева: сборная России проиграла команде Латвии в Fed Cup

C. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российские теннисистки в первом матче под руководством капитана Игоря Андреева проиграли сборной Латвии в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации и вылетели в первую группы зоны Европа/Африка.

Источник: РИА "Новости"

Матч, прошедший в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии под крышей, завершился со счетом 3−1 в пользу теннисисток из Латвии, которым два очка принесла действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко.

Павлюченкова начинает матч с победы

Первый день начался со встречи двух Анастасий — Павлюченковой и Севастовой. В пользу россиянки говорил тот факт, что она выиграла пять предыдущих встреч у представительницы Латвии. На этот раз борьба походила значительно упорнее, чем обычно, но все же Павлюченкова сумела сломить сопротивление Севастовой, сыграв агрессивно в третьей партии — 6:3, 2:6, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту.

Во второй игре субботы Елены Остапенко за 1 час 31 минуту переиграла Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:4. Общий счет матча стал 1−1. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев по итогам первого дня заявил РИА Новости, что ничейный результат по итогам двух поединков закономерен.

«Я считаю результат 1−1 после первого дня матча закономерным. И предполагалось, что он может быть таким. В силу того, что Остапенко на грунте выиграла (в 2017 году) “Ролан Гаррос”, а Макарова недавно избавилась от травм. И только-только набирает форму. Были варианты, что Макарова может выиграть, но Остапенко была уверена в себе, неплохо играла на своей подаче и действовала чуть быстрее. За счет чего и выиграла», — сказал Тарпищев по телефону.

«Статистика прежних встреч между Павлюченковой и Севастовой была 5−0 в пользу нашей спортсменки. Но, несмотря на это, игра была интересной. И Павлюченкова за счет большего опыта и большей вариативности в игре смогла одержать победу. Счет 1−1 позволяет нам с оптимизмом смотреть на завтрашние матчи. Я думаю, что парная встреча, вполне возможно, будет решающей. Поэтому счет 1−1 неплохой для нас», — отметил Тарпищев.

Мотивация Остапенко

Чемпионка «Ролан Гаррос» Остапеко в субботу излучала уверенность и заявила, что итог дня полностью устраивает команду Латвии. «Что касается счета 1−1 после первого дня, то он нас вполне устраивает. Сохраняется интерес, и завтра будут решающие матчи, — сказала Остапенко. — Я стараюсь не возлагать на себя какой-то ответственности из-за того, что я первая ракетка сборной, но мне всегда очень приятно играть за свою страну. Здесь у меня сильнейшая мотивация показать, что наша страна лучшая, и выиграть матчи».

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил РИА Новости, что практика проведения такого серьезного события, как матч плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, в не обладающем теннисными традициями Ханты-Мансийске не очень верна, и отечественным спортсменкам не хватает поддержки зрителей.

«Условия проведения матча в Ханты-Мансийске были непростыми для команд, — сказал Камельзон. — Это и покрытие, и дальний переезд, и отсутствие зрителей. Нехватка поддержки своей публики всегда имеет большое значение в командных соревнованиях. А здесь была слабая поддержка со стороны отдельных болельщиков. Такие матчи хороши для развития тенниса в городе, политика хорошая, но начинать развивать его надо, на мой взгляд, все-таки не с игр Кубка Федерации».

Воскресный провал

В первом поединке воскресенья Остапенко победила Павлюченкову со счетом 7:5, 6:1, учинив форменный разгром лидеру сборной России за 1 час 17 минут. Общий счет матча стал 2−1 в пользу сборной Латвии.

Ключевой становилась встреча Макаровой и Севастовой. Россиянка вела по личным встречам у соперницы со счетом 3−0, что дарило надежду поклонникам тенниса на то, что исход матча решится в парной встрече. Первую партию легко выиграла Севастова — 6:2. В начале второго сета Макаровой удалось сделать брейк, но представительница Латвии сумела отыграться и вышла вперед — 6:5. Россиянке необходимо было взять свою подачу, чтобы продолжить борьбу на тай-брейке, но Екатерина дрогнула — 5:7. Сборная России опустилась дивизионом ниже.

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