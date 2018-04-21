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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Нисикори одержал волевую победу над А. Зверевым в полуфинале в Монте-Карло

Японец Кей Нисикори пробился в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако), одержав волевую победу над немцем Александром Зверевым (3) — 3:6, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 13 минуты. Нисикори 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Зверева 6 эйсов, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале Кей сыграет с действующим чемпионом соревнований и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 10−2 (3−0 на грунте).

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