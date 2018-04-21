Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Нисикори одержал волевую победу над А. Зверевым в полуфинале в Монте-Карло
Японец Кей Нисикори пробился в финал турнира категории «Мастерс 1000» в
Японец Кей Нисикори пробился в финал турнира категории «Мастерс 1000» в
Поединок продолжался 2 часа 13 минуты. Нисикори 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4
В финале Кей сыграет с действующим чемпионом соревнований и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 10−2 (3−0 на грунте).