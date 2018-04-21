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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации со Словакией

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Словакии — 1−0, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом одиночном поединке на корте «Чижовка-Арены» Александра Саснович (56-е место в рейтинге WTA) победила Яну Чепелову (116), которая заменила первую ракетку словачек Анну Каролину Шмидлову (84) — 7:6 (8:6), 7:5.

В следующем поединке нынешний лидер белорусской сборной Арина Соболенко (47) встречается со вторым номером команды гостей Викторией Кужмовой (106).

Телеканал «Беларусь 5» ведет прямую трансляцию из «Чижовка-Арены».

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