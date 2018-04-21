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01:08 (мск), источник: ТАСС

Российские теннисистки сыграют с соперницами из Латвии в матче Кубка Федерации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису сыграет в Ханты-Мансийске с соперницами из Латвии в стыковых матчах второй Мировой группы. Во главе российской команды дебютирует новый капитан сборной — Игорь Андреев.

Источник: РИА "Новости"

Четырехкратный обладатель Кубка Федерации, сборная России вынуждена бороться за сохранение места во втором дивизионе чемпионата мира. Еще в 2015 году сборная России выступала в финале Кубка Федерации, уступив соперницам из Чехии, однако последовавшее резкое омоложение команды привело к вылету из Мировой группы. А февральское поражение от словачек в Братиславе и вовсе поставило сборную России на грань вылета из второго дивизиона — в Европейско-африканскую зону I. В итоге сборную России покинула капитан Анастасия Мыскина, которую заменил 34-летний Игорь Андреев.

Андреев 10 лет назад входил в первую двадцатку мирового рейтинга, став победителем трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для участия в матче со сборной Латвии он пригласил опытных спортсменок — Анастасию Павлюченкову, Екатерину Макарову и Елену Веснину, а также 21-летнюю Наталью Вихлянцеву, которая в Братиславе выиграла один из двух одиночных матчей, принеся сборной России единственное очко.

На одиночные матчи с латвийками выйдут Павлюченкова (27-й номер рейтинга) и Макарова (32), в паре сыграют олимпийские чемпионки Макарова и Веснина. При этом соперницы сборной России имеют более высокий рейтинг — за сборную Латвии выступит пятая ракетка мира Елена Остапенко и более опытная Анастасия Севастова (15).

В результате жеребьевки Павлюченкова в субботу начнет матч поединком с Севастовой, а затем на корт выйдут Макарова и Остапенко. В воскресенье Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова — с Севастовой, завершит же матч парная встреча, где Макаровой и Весниной будут противостоять Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. При этом капитаны команд Андреев и Андис Юшка могут вносить изменения в составы.

«Мы знаем Игоря давно, но сейчас он делает первые шаги в карьере капитана команды. Тренировочный процесс на протяжении всей недели был трудным, но работа была проведена плодотворная. Игорь пытается к каждой из нас найти подход. Он старается высказать свое мнение по каждой ситуации, пока нам все нравится», — сказала Веснина.

После Нейланд успехов не было

Сборная Латвии входила в Мировую группу Кубка Федерации лишь в 1993 и 1994 годах, когда за команду выступала одна из сильнейших советских теннисисток 80-х годов Лариса Савченко-Нейланд, в паре с Натальей Зверевой выигравшая два турнира Большого шлема. В нынешнем сезоне латвийские теннисистки победили в Таллине в круговом турнире Европейско-африканской зоны I, получив возможность пробиться во вторую Мировую группу, где они после образования этого дивизиона еще не выступали.

В других стыковых матчах второй Мировой группы сыграют сборные Испании и Парагвая, Канады и Украины, Японии и Великобритании.

В субботу и воскресенье также состоятся полуфинальные встречи Кубка Федерации — в Штутгарте сыграют команды Германии и Чехии, в Экс-ан-Провансе — Франции и США. В плей-офф за право выступить в Мировой группе в 2019 году встречаются сборные Белоруссии и Словакии, Румынии и Швейцарии, Австралии и Нидерландов, Италии и Бельгии.

Кубок Федерации по теннису среди женских команд разыгрывается с 1963 года. Чаще других (18 раз) титул выигрывала сборная США, которая завоевала трофей и в прошлом году. 10 побед у команд Чехословакии/Чехии, семь — у Австралии. Сборная России побеждала в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах, причем в двух последних случаях в составе команды выступала Елена Веснина.

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