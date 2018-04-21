Российские теннисистки сыграют с соперницами из Латвии в матче Кубка Федерации

Четырехкратный обладатель Кубка Федерации, сборная России вынуждена бороться за сохранение места во втором дивизионе чемпионата мира. Еще в 2015 году сборная России выступала в финале Кубка Федерации, уступив соперницам из Чехии, однако последовавшее резкое омоложение команды привело к вылету из Мировой группы. А февральское поражение от словачек в Братиславе и вовсе поставило сборную России на грань вылета из второго дивизиона — в
Андреев 10 лет назад входил в первую двадцатку мирового рейтинга, став победителем трех турниров Ассоциации
На одиночные матчи с латвийками выйдут Павлюченкова (27-й номер рейтинга) и Макарова (32), в паре сыграют олимпийские чемпионки Макарова и Веснина. При этом соперницы сборной России имеют более высокий рейтинг — за сборную Латвии выступит пятая ракетка мира Елена Остапенко и более опытная Анастасия Севастова (15).
В результате жеребьевки Павлюченкова в субботу начнет матч поединком с Севастовой, а затем на корт выйдут Макарова и Остапенко. В воскресенье Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова — с Севастовой, завершит же матч парная встреча, где Макаровой и Весниной будут противостоять Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. При этом капитаны команд Андреев и Андис Юшка могут вносить изменения в составы.
«Мы знаем Игоря давно, но сейчас он делает первые шаги в карьере капитана команды. Тренировочный процесс на протяжении всей недели был трудным, но работа была проведена плодотворная. Игорь пытается к каждой из нас найти подход. Он старается высказать свое мнение по каждой ситуации, пока нам все нравится», — сказала Веснина.
После Нейланд успехов не было
Сборная Латвии входила в Мировую группу Кубка Федерации лишь в 1993 и 1994 годах, когда за команду выступала одна из сильнейших советских теннисисток 80-х годов Лариса
В других стыковых матчах второй Мировой группы сыграют сборные Испании и Парагвая, Канады и Украины, Японии и Великобритании.
В субботу и воскресенье также состоятся полуфинальные встречи Кубка Федерации — в Штутгарте сыграют команды Германии и Чехии, в
Кубок Федерации по теннису среди женских команд разыгрывается с 1963 года. Чаще других (18 раз) титул выигрывала сборная США, которая завоевала трофей и в прошлом году. 10 побед у команд Чехословакии/Чехии, семь — у Австралии. Сборная России побеждала в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах, причем в двух последних случаях в составе команды выступала Елена Веснина.