Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
Александра Соснович: Мне очень нравится выступать за сборную
Белоруска Александра Соснович рассказала об ожиданиях от матча
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Белоруска Александра Соснович рассказала об ожиданиях от матча
«Мы с Анной не раз встречались на юниорских соревнованиях. Помню, как два года назад смогла победить её в Бухаресте. Я уступала в третьей партии со счётом 2/5, но сумела отыграться. Уверена, что поединок будет тяжёлым.
Мы будем играть на крытой арене на моём любимом покрытии. Уверена в своих силах. Люблю выступать за национальную команду. Моя главная цель — выиграть как можно больше поединков", — цитирует Соснович