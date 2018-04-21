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00:30 (мск), источник: GoTennis.ru

Александра Соснович: Мне очень нравится выступать за сборную

Белоруска Александра Соснович рассказала об ожиданиях от матча плей-офф Мировой группы «Кубка Федерации» против сборной Словакии. В субботу Александра сразится с Анной Шмидловой.

«Мы с Анной не раз встречались на юниорских соревнованиях. Помню, как два года назад смогла победить её в Бухаресте. Я уступала в третьей партии со счётом 2/5, но сумела отыграться. Уверена, что поединок будет тяжёлым.

Мы будем играть на крытой арене на моём любимом покрытии. Уверена в своих силах. Люблю выступать за национальную команду. Моя главная цель — выиграть как можно больше поединков", — цитирует Соснович пресс-служба Fed Cup.

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