Андреев: Российские теннисистки хорошо готовы к матчу против команды Латвии

Матч плей-офф между сборными России и Латвии за право остаться во второй Мировой группе Кубка Федерации пройдет 21—22 апреля в Ханты-Мансийске.

«В команде много сильных и равноценных игроков. Все хорошо готовы к матчу. Первый день начнут Катя [Макарова] с Настей [Павлюченковой]», — сказал Андреев.

В субботу сперва сыграют Павлюченкова с латвийкой Анастасией Севастовой, а затем Екатерина Макарова — с Еленой Остапенко. Во второй игровой день, 22 апреля, российские спортсменки поменяются соперницами: Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова — с Севастовой. Завершит матч парная встреча, в которой россиянки Елена Веснина и Макарова будут играть с Дианой Марцинкевич и Даниэлой Висмане. Также в заявке российской команды на матч присутствует Наталья Вихлянцева.

Андреев был назначен капитаном женской сборной в начале апреля, на этом посту он сменил Анастасию Мыскину.

По словам Весниной, теннисистки российской сборной довольны работой с новым капитаном. «Мы знаем Игоря давно, у него была великолепная карьера игрока, — отметила Веснина. — Сейчас он делает первые шаги в карьере капитана команды. Тренировочный процесс на протяжение всей недели был трудным, но работа была проведена плодотворная».