Двукратный олимпийский чемпион и один из лучших защитников в истории Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает 60-летие.
Шарапова: Европа, я еду!
Российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в Европу.
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Российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в Европу.
31-летняя спортсменка сообщила об этом в своём «инстаграме».
«Здесь происходит много интересного. Группа Black Sabbath, кроссовки T. Air Max такие же яркие, как американская улыбка. Но самое важно, что здесь — международный терминал. И мы понимаем, о чём идёт речь! Европа, я еду!» — написала Шарапова в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в турнирах в Мельбурне, Дохе, Дубае,