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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова: Европа, я еду!

Российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в Европу.

Источник: AP 2018

31-летняя спортсменка сообщила об этом в своём «инстаграме».

«Здесь происходит много интересного. Группа Black Sabbath, кроссовки T. Air Max такие же яркие, как американская улыбка. Но самое важно, что здесь — международный терминал. И мы понимаем, о чём идёт речь! Европа, я еду!» — написала Шарапова в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в турнирах в Мельбурне, Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Теннисистка уже подтвердила, что выступит на «Ролан Гаррос» в конце мая.

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