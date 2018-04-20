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Рафаэль Надаль отдал Доминику Тиму два гейма в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в ¼ финала соревнований
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Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в ¼ финала соревнований
За 1 час 8 минут матча Рафаэль сделал пять брейков и один раз ошибся при подаче. Тогда как Доминик четыре раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:2 в пользу испанца.