Матч десятилетия для России
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Без малого десять лет назад сборная России завоевала свой четвертый и последний на данный момент Кубок федерации. А сейчас оказалась на краю пропасти. Впервые за долгое время российская команда не является явным фаворитом домашнего матча. А в случае поражения вылетит в группу I — третий дивизион Кубка федерации с зональными турнирами, которые длятся по неделе. Что, мягко говоря, не очень престижно. Особенно для страны, имеющей второе по численности представительство в Топ-100 рейтинга WTA.
За две недели до поездки в
Для дебюта Андрееву удалось собрать неплохой по именам и опытный состав — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева. Это не битва со словачками, где 20-летняя Вихлянцева, стоящая в рейтинге в конце первой сотни, неожиданно для себя оказалась лидером команды.
Загвоздка в том, что ни одна из отправившихся в
При этом ни Елена, ни Екатерина особо не любят играть на грунте, а Вихлянцевой он не очень подходит под стиль игры. Впрочем, то, что игры пройдут в зале, может сделать грунт более удобным для всех. Да и заранее сомневаться в том, что девушки приложат максимум усилий, все же не стоит. Капитан сделал выбор на первый день исходя из рейтинга: заявил на первые одиночки Павлюченкову и Макарову.
Соперницы, в свою очередь, явно настроены впервые в истории пробиться в Мировую группу, пусть пока вторую. Иначе не поехали бы лидеры команды, Елена Остапенко и Анастасия Севастова, в Сибирь перед престижнейшим турниром в Штутгарте, который пройдет уже на следующей неделе. Для Остапенко к тому же это будет первый старт в Штутгарте после подписания личного контракта с титульным спонсором состязаний.
Сейчас тот редкий случай, когда две теннисистки из команды соперниц стоят в рейтинге выше нашего лидера. Остапенко в мировой классификации — 5-я, Севастова — 15-я, а Павлюченкова только 27-я. И в том, что обе латвийки умеют играть на земле, ни у кого сомнений возникать не должно. Остапенко как никак действующая чемпионка Roland Garros, а Севастова выиграла на грунте один титул, еще раз была в финале, а совсем недавно дошла до полуфинала в Чарльстоне. Словом, испытание команде Игоря Андреева предстоит серьезнейшее.
Он завершил карьеру игрока на год позже Андреева, в 2014-м, но капитанского опыта у него больше — Юшка руководит женской сборной с начала 2017 года, а сменил он в роли капитана свою мать Дайгу. Интересно, что по основной работе Юшка —
Юшка и Андреев хоть и выступали в туре примерно в одно время, на корте друг с другом не встречались. Сейчас сойдутся впервые — уже в ином статусе. «Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Кубка федерации. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъеме. То есть, мы готовы к матчу на сто процентов», — так оценил своих подопечных латвийский капитан. Его российский визави, в свою очередь, ограничился общими словами: «Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап “Кубка Федерации” свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал. Одно могу сказать с уверенностью — нас ждет интересный и трудный поединок».
Потом уступила экспериментальным составом Словакии. Пришла пора реабилитироваться, пусть соперник очень силен и мотивирован.
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ.
РОССИЯ — Латвия
Центр развития тенниса.
Суббота, 21 апреля. 12.00 (время московское)
Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова.
Екатерина Макарова — Елена Остапенко.
Воскресенье, 22 апреля. 11.00.
Павлюченкова — Остапенко.
Макарова — Севастова.
Елена Веснина/Екатерина Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.
МАРИЯ НИКУЛАШКИНА