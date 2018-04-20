Матч десятилетия для России

Источник: Спорт-Экспресс

Без малого десять лет назад сборная России завоевала свой четвертый и последний на данный момент Кубок федерации. А сейчас оказалась на краю пропасти. Впервые за долгое время российская команда не является явным фаворитом домашнего матча. А в случае поражения вылетит в группу I — третий дивизион Кубка федерации с зональными турнирами, которые длятся по неделе. Что, мягко говоря, не очень престижно. Особенно для страны, имеющей второе по численности представительство в Топ-100 рейтинга WTA.

За две недели до поездки в Ханты-Мансийск — а проводить матч с Латвией Федерация тенниса России решила именно в Центре развития тенниса в столице Югры, в сборной произошла менеджерская рокировка. Анастасия Мыскина, на которую в последнее время обрушилось немало критики, покинула пост капитана, и на него в спешном порядке был назначен 34-летний Игорь Андреев. Бывший игрок Top-20 решил вернуться в теннис после пятилетнего перерыва и вошел в тренерский штаб сначала мужской сборной, а с начала этого года и женской команды. В феврале он был с командой в Братиславе, где Россия проиграла Словакии.

Для дебюта Андрееву удалось собрать неплохой по именам и опытный состав — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева. Это не битва со словачками, где 20-летняя Вихлянцева, стоящая в рейтинге в конце первой сотни, неожиданно для себя оказалась лидером команды.

Кстати, Макарова и Веснина входили в состав той команды, которая осенью 2008-го разгромила Испанию в финале. Тогда они выиграли в паре и принесли четвертое очко. Но сейчас от них потребуется иное: побеждать надо в одиночках, чтобы не пришлось геройствовать в паре.

Загвоздка в том, что ни одна из отправившихся в Ханты-Мансийск теннисисток не имеет в нынешнем сезоне положительного соотношения побед и поражений в личных турнирах. И одной только Весниной удавалось (зато дважды) выиграть два матча в основных сетках подряд. Неутешительная статистика. А та, кто радовал своими результатами, — Дарья Касаткина — тренируется и готовится к ближайшим турнирам в Барселоне.

При этом ни Елена, ни Екатерина особо не любят играть на грунте, а Вихлянцевой он не очень подходит под стиль игры. Впрочем, то, что игры пройдут в зале, может сделать грунт более удобным для всех. Да и заранее сомневаться в том, что девушки приложат максимум усилий, все же не стоит. Капитан сделал выбор на первый день исходя из рейтинга: заявил на первые одиночки Павлюченкову и Макарову.

Соперницы, в свою очередь, явно настроены впервые в истории пробиться в Мировую группу, пусть пока вторую. Иначе не поехали бы лидеры команды, Елена Остапенко и Анастасия Севастова, в Сибирь перед престижнейшим турниром в Штутгарте, который пройдет уже на следующей неделе. Для Остапенко к тому же это будет первый старт в Штутгарте после подписания личного контракта с титульным спонсором состязаний.

Сейчас тот редкий случай, когда две теннисистки из команды соперниц стоят в рейтинге выше нашего лидера. Остапенко в мировой классификации — 5-я, Севастова — 15-я, а Павлюченкова только 27-я. И в том, что обе латвийки умеют играть на земле, ни у кого сомнений возникать не должно. Остапенко как никак действующая чемпионка Roland Garros, а Севастова выиграла на грунте один титул, еще раз была в финале, а совсем недавно дошла до полуфинала в Чарльстоне. Словом, испытание команде Игоря Андреева предстоит серьезнейшее.

Капитан сборной Латвии Андис Юшка еще моложе нашего Андреева. Сейчас ему — 32. В свое время он был вторым, после Эрнеста Гулбиса, теннисистом в своей стране, хотя в мировом рейтинге выше 226-го места не поднимался.

Он завершил карьеру игрока на год позже Андреева, в 2014-м, но капитанского опыта у него больше — Юшка руководит женской сборной с начала 2017 года, а сменил он в роли капитана свою мать Дайгу. Интересно, что по основной работе Юшка — спарринг-партнер Остапенко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhw5aJDljU3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhw5aJDljU3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Ханты-Мансийске прошел традиционный официальный ужин команд @fedcuptennis Уже завтра мы узнаем, кто из теннисисток сразится в первый и второй игровой дни. • #tennisrussia #rustennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rustennis/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация Тенниса России</a> (@rustennis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T19:37:26+00:00">19 Апр 2018 в 12:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юшка и Андреев хоть и выступали в туре примерно в одно время, на корте друг с другом не встречались. Сейчас сойдутся впервые — уже в ином статусе. «Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Кубка федерации. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъеме. То есть, мы готовы к матчу на сто процентов», — так оценил своих подопечных латвийский капитан. Его российский визави, в свою очередь, ограничился общими словами: «Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап “Кубка Федерации” свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал. Одно могу сказать с уверенностью — нас ждет интересный и трудный поединок».

За последнее время сборная России проиграла дома Бельгии матч, в котором была явным фаворитом, но недооценила потенциал тогда еще не пошедшей в гору Элисе Мертенс.

Потом уступила экспериментальным составом Словакии. Пришла пора реабилитироваться, пусть соперник очень силен и мотивирован.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. Плей-офф Мировой группы II

РОССИЯ — Латвия

Центр развития тенниса. Ханты-Мансийск. Закрытый корт, грунт

Суббота, 21 апреля. 12.00 (время московское)

Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова.

Екатерина Макарова — Елена Остапенко.

Воскресенье, 22 апреля. 11.00.

Павлюченкова — Остапенко.

Макарова — Севастова.

Елена Веснина/Екатерина Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.