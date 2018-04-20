Казахстанки выиграли парный разряд турнира серии ITF

В решающем матче женского парного разряда казахстанский дуэт обыграл россиянок Дарью Лодикову и Полину Бахмуткину — 7:5, 6:4. Казахстан при этом будет представлен в финалах еще двух разрядов этого турнира — в мужских одиночных и парных соревнованиях.

В одиночном разряде в пятницу прошли полуфинальные игры, в одной из которых казахстанец Денис Евсеев обыграл своего соотечественника Григория Ломакина — 7:5, 6:2. В финале одиночного разряда Евсеев, который неделю назад выиграл первый шымкентский «фьючерс» в мужской одиночке, встретится с четвертой ракеткой соревнований, россиянином Павлом Котовым, который в полуфинале был сильнее второй ракетки турнира, грузина Теймураза Габашвили — 6:1, 0:6, 6:4.