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12:59 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанки выиграли парный разряд турнира серии ITF

Казахстанские теннисистки Дарья Детковская и Жибек Куламбаева в пятницу выиграли парный разряд турнира серии ITF в Шымкенте с призовым фондом 15 тысяч долларов.

В решающем матче женского парного разряда казахстанский дуэт обыграл россиянок Дарью Лодикову и Полину Бахмуткину — 7:5, 6:4. Казахстан при этом будет представлен в финалах еще двух разрядов этого турнира — в мужских одиночных и парных соревнованиях.

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В одиночном разряде в пятницу прошли полуфинальные игры, в одной из которых казахстанец Денис Евсеев обыграл своего соотечественника Григория Ломакина — 7:5, 6:2. В финале одиночного разряда Евсеев, который неделю назад выиграл первый шымкентский «фьючерс» в мужской одиночке, встретится с четвертой ракеткой соревнований, россиянином Павлом Котовым, который в полуфинале был сильнее второй ракетки турнира, грузина Теймураза Габашвили — 6:1, 0:6, 6:4.

В настоящее время Евсеев в дуэте с грузином Александром Метревели проводит финальный матч мужского парного разряда шымкентского турнира против россиян Дениса Клока и Владимира Королева: первый сет остался за российской парой (7:5), во втором сильнее был казахстанско-грузинский дуэт (7:6), в решающем третьем сете к моменту подготовки информации вели Евсеев и Метревели — 3:1.

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