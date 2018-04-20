Александра Саснович и Анна Каролина Шмидлова откроют матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте минской «Чижовка-Арены» сегодня состоялась жеребьевка матча
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте минской «Чижовка-Арены» сегодня состоялась жеребьевка матча
В первом одиночном поединке в субботу, 21 апреля, в 13.00 белоруска Александра Саснович встретится с Анной Каролиной Шмидловой. Вслед за ними на корт выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова.
В воскресенье состоятся еще два одиночных поединка: в 12.00 встретятся Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, после которых Александра Саснович сыграет с Викторией Кужмовой. Завершится матч парной встречей — у белорусок на нее заявлены Лидия Морозова и Вера Лапко, словачек — Яна Чепелова и Виктория Кужмова. По регламенту Кубка Федерации, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.
Ранее сборные Беларуси и Словакии только один раз встречались в матче Кубка Федерации. В 2004 году в Братиславе словацкие теннисистки победили со счетом 4:0 и сохранили прописку в элитном дивизионе. В мировом рейтинге женских команд Беларусь сейчас занимает 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.
В нынешнем сезоне Кубка Федерации белоруски уступили команде Германии (2:3) в четвертьфинале Мировой группы, а словацкие теннисистки в домашнем матче второго дивизиона обыграли россиянок в первом раунде второй Мировой группы со счетом 4:1.
Кроме матча в Минске в этот
Решающий матч состоится