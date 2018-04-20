Теннисист Федерер вошел в число 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

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Помимо Федерера в списке присутствуют еще несколько спортсменов — американская сноубордистка Хлоя Ким, индийский игрок в крикет Вират Кохли, американские фигурист Адам Риппон и баскетболист Кевин Дюрант, выступающий за «Голден Стэйт», а также игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Хьюстон» Джей Джей Уотт.

Кроме того, Федерер наряду с еще пятью людьми из списка — комиком Тиффани Хаддиш, актрисой Николь Кидман, активистом Тараной Берк, певицей Дженнифер Лопес и генеральным директором компании Microsoft Сатьей Наделлой — стал лицом одного из вариантов обложки журнала. Традиционную для героев рейтинга характеристику для швейцарца написал Билл Гейтс.

Федерер уже попадал в список Time в 2010-м году вместе с теннисистками Ким Клейстерс из Бельгии и американкой Сереной Уильямс.

Федерер 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. 36-летний теннисист является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд), всего на его счету 97 титулов.