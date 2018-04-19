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14:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Если играть для себя, теннис не дорогой

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал в интервью «ЮграМегаСпорт» поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II «Кубка Федерации» против команды Латвии.

— Шамиль Анвярович, какую цель преследовала Федерация тенниса России, когда принимала решение провести матч «Кубка Федерации» в Ханты-Мансийске? Что связывает федерацию с Югрой?
— Для меня огромная честь находиться в Ханты-Мансийске, это не первый мой визит сюда. Еще с предыдущим губернатором Югры Александром Филипенко мы вместе выбирали, где будет располагаться Центр развития теннисного спорта, та база, на которой в эти дни пройдёт матч Россия — Латвия. Уже тогда мы понимали, что необходимо задействовать в развитии тенниса как можно больше регионов России.

С точки зрения развития тенниса Ханты-Мансийский автономный округ является одним из опорных центров, утвержденных Олимпийским комитетом и Министерством спорта России. Теннис не идёт туда, где нас не любят, мы идём туда, где мы встречаем понимание властей. Естественно, мы заинтересованы в создании здесь сети турниров, которая позволит удешевить процесс подготовки спортсменов, чтобы не летать в Центральную Россию. Это будет способствовать развитию тенниса в стране.

Одним из главных шагов в сотрудничестве Федерации тенниса России и Югры является создание полноценной детской спортивной школы в регионе и единой системы подготовки молодежного состава. Понятно, что звезда даёт массовость, а массовость позволяет вырастить звезду. И для этого нужны результаты.

— Теннис имеет репутацию элитарного спорта, доступного немногим. Так ли это?
— Теннис — второй по популярности вид спорта после футбола. В него сейчас играет около 101 миллиона человек в мире. Если считать, что в Европе в теннис играет три человека из ста, то на американском континенте в каждой семье есть теннисист. В теннис играют люди всех возрастов — от детей до пенсионеров. Чемпионаты мира проводятся по возрастным группам. Причем, существует чемпионат для участников 85 лет и старше.

Если говорить о притягательной силе тенниса для россиян, надо отметить и то, что мы, наверное, сильнейший среди игровых видов спорта со времён образования России. У нас выиграно шесть кубков командных соревнований мира и 35 чемпионатов мира. С этой точки зрения теннис сейчас имеет продолжение того развития, начало которому было положено десятки лет назад.

Я, как профессиональный спортсмен, называю теннис видом спорта, противоречащим методике спортивной тренировки. Вдумайтесь, профессиональный теннисист за год играет 34−36 недель соревнований. Ни в одном другом виде спорта такого нет. Теннис остался единственным видом спорта, в котором не лимитировано время игры. Рекорд продолжительности одного матча в теннисе составляет 11 часов и 5 минут, в матче Уимблдонского турнира американец Джон Иснер со счетом 70:68 в пятом сете победил француза Николя Маю.

— И всё же, насколько это дорогой вид спорта?
— Дорогой — это понятие относительное. Главное понимать, с какой целью идут занятия. Для того, чтобы играть для себя, он не дорогой. Во-первых, могу сказать, что на одном футбольном поле могут разместиться сразу шесть теннисных кортов, что позволит играть 24 спортсменам. В летний период времени плоскостные сооружения дорого не стоят, дороговизна появляется, когда речь заходит о крытых помещениях. Стоимость аренды крытых помещений можно существенно снизить, если строить тренировочные комплексы на шесть и более кортов. В эксплуатации они немногим дороже сооружений с 1−2 кортами, но могут вместить значительно больше занимающихся.

Если играть в теннис для себя, пару раз в неделю, это не очень дорого. Если же говорить о спорте высших достижений, то подготовка спортсмена до 14 лет обойдется в сумму около 50 тысяч долларов в год. Самую большую проблему составляет переход от молодёжи во взрослые, где подготовка одного спортсмена увеличится до 200 тысяч евро в год.

— Как вы оцениваете предстоящий матч и шансы российской команды на победу в нем?
— Матч будет сложным. Выбор покрытия в нем тоже сыграет немаловажную роль, ведь лидеру команды Латвии Елене Остапенко посложнее играть на грунте, чем на обычном покрытии. Кроме того, такой выбор был обусловлен тем, что мы учли пожелания наших игроков, для которых сейчас начинается грунтовый сезон. К сожалению, в Ханты-Мансийске не выступит травмированная Дарья Касаткина, которая обычно очень удачно играет против Остапенко. Зато, думаю, у нас есть определённое преимущество в парной комбинации. У нас играют олимпийские чемпионки, сильнейшая на сегодня пара в мире Екатерина Макарова и Елена Веснина. В остальном шансы примерно одинаковы, невозможно отдать предпочтение какой-то одной команде.

— У женской сборной России новый капитан — Игорь Андреев. Какую оценку вы можете дать ему?
— Игорь Андреев — новый тренер в сборной, но новый только для командных соревнований. Уже 7−8 последних месяцев он работал со спортсменками и готовил их к турнирам вместе с помощником Антоном Зайцевым. У Игоря Андреева очень богатый опыт, он контактен, терпелив, что очень важно, особенно с женщинами. С этой позиции, думаю, что команда приняла его идеально. Остальное — рабочие моменты, которые будет решены совместными усилиями.

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