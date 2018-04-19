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Рафаэль Надаль: Здорово, что руководство ITF пытается что-то менять
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением касательно изменения формата проведения «Кубка Дэвиса».
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением касательно изменения формата проведения «Кубка Дэвиса».
«Календарь Тура точно нужно менять. Не страшно, если сезон станет немного дольше. В теннис приходит всё больше профессионалов, которые зарабатывают игрой.
Здорово, что руководство ITF пытается