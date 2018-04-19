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12:46 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Здорово, что руководство ITF пытается что-то менять

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением касательно изменения формата проведения «Кубка Дэвиса».

«Календарь Тура точно нужно менять. Не страшно, если сезон станет немного дольше. В теннис приходит всё больше профессионалов, которые зарабатывают игрой. Когда-то в Туре было всего 150 спортсменов, но ситуация давно изменилась.

Здорово, что руководство ITF пытается что-то менять. Не знаю, правильное ли это решение, но что-то делать нужно», — цитирует Рафу Ubi Tennis.

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