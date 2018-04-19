Рафаэль Надаль: Здорово, что руководство ITF пытается что-то менять

«Календарь Тура точно нужно менять. Не страшно, если сезон станет немного дольше. В теннис приходит всё больше профессионалов, которые зарабатывают игрой. Когда-то в Туре было всего 150 спортсменов, но ситуация давно изменилась.



Здорово, что руководство ITF пытается что-то менять. Не знаю, правильное ли это решение, но что-то делать нужно», — цитирует Рафу Ubi Tennis.