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12:46 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Федерер тоже менял ракетку

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как меняет свою игру после операции на локте.

Источник: AP 2018

«Я поменял ракетку. Модель осталась та же, но мне пришлось внести некоторые корректировки. Мне сделали специальные экземпляры ракеток. Это очень важно.

Агасси и Штепанек советовали так поступить. Новая ракетка удобная, но я ещё не до конца привык. Несколько лет назад Федерер тоже менял ракетку — он привыкал несколько месяцев.

Теперь я мощнее бью, особенно на подаче. Но ракетка не будет играть за меня, нужно работать», — цитирует Новака Ubi Tennis.

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