Новак Джокович: Федерер тоже менял ракетку

«Я поменял ракетку. Модель осталась та же, но мне пришлось внести некоторые корректировки. Мне сделали специальные экземпляры ракеток. Это очень важно.



Агасси и Штепанек советовали так поступить. Новая ракетка удобная, но я ещё не до конца привык. Несколько лет назад Федерер тоже менял ракетку — он привыкал несколько месяцев.



Теперь я мощнее бью, особенно на подаче. Но ракетка не будет играть за меня, нужно работать», — цитирует Новака Ubi Tennis.