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Новак Джокович: Федерер тоже менял ракетку
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как меняет свою игру после операции на локте.
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как меняет свою игру после операции на локте.
«Я поменял ракетку. Модель осталась та же, но мне пришлось внести некоторые корректировки. Мне сделали специальные экземпляры ракеток. Это очень важно.
Агасси и Штепанек советовали так поступить. Новая ракетка удобная, но я ещё не до конца привык. Несколько лет назад Федерер тоже менял ракетку — он привыкал несколько месяцев.
Теперь я мощнее бью, особенно на подаче. Но ракетка не будет играть за меня, нужно работать», — цитирует Новака Ubi Tennis.