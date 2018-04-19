Четыре ведущих канала "Матч ТВ" были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.
Каролин Возняцки: Готова завершить карьеру прямо сейчас
Датская теннисистка Каролин Возняцки оценила своё выступление на старте сезона.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Датская теннисистка Каролин Возняцки оценила своё выступление на старте сезона.
«После победы в Токио я поняла, что больше не чувствую давления. Только после этого титула я вернулась
Победа в Мельбурне очень важна для меня. Во втором круге я могла проиграть, но перевернула ход встречи. После неё всё началось заново.
Перед финалом очень нервничала, но всё сложилось. Я взяла “Шлем” и стала первой ракеткой мира! Надеюсь, это не конец.
Готова завершить карьеру прямо сейчас — я добилась всего и всем довольна — но, конечно, не буду этого делать. Хочу побеждать как можно больше», — цитирует Каролин