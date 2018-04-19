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12:45 (мск), источник: GoTennis.ru

Каролин Возняцки: Готова завершить карьеру прямо сейчас

Датская теннисистка Каролин Возняцки оценила своё выступление на старте сезона.

«После победы в Токио я поняла, что больше не чувствую давления. Только после этого титула я вернулась по-настоящему. Потом я отлично играла в Сингапуре. Это была отличная концовка сезона.

Победа в Мельбурне очень важна для меня. Во втором круге я могла проиграть, но перевернула ход встречи. После неё всё началось заново.

Перед финалом очень нервничала, но всё сложилось. Я взяла “Шлем” и стала первой ракеткой мира! Надеюсь, это не конец.

Готова завершить карьеру прямо сейчас — я добилась всего и всем довольна — но, конечно, не буду этого делать. Хочу побеждать как можно больше», — цитирует Каролин пресс-служба Тура.

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