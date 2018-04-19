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12:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лучшие кадры Марии Шараповой (фото)

19 апреля российская теннисистка Мария Шарапова отмечает день рождения.

Спортсменке исполняется 30 лет.

Мария Шарапова — пятикратная победительница турниров серии Большого Шлема, серебряный призер Олимпиады-2012, победительница итогового турнира WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации, победительинца 39 турниров WTA.

В честь дня рождения Марии Спорт Mail.Ru подготовил подборку кадров из инстаграма теннисистки.

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