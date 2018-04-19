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Лучшие кадры Марии Шараповой (фото)
19 апреля российская теннисистка Мария Шарапова отмечает день рождения.
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19 апреля российская теннисистка Мария Шарапова отмечает день рождения.
Спортсменке исполняется 30 лет.
Мария Шарапова — пятикратная победительница турниров серии Большого Шлема, серебряный призер Олимпиады-2012, победительница итогового турнира WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации, победительинца 39 турниров WTA.
В честь дня рождения Марии Спорт Mail.Ru подготовил подборку кадров из инстаграма теннисистки.