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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Восемь россиянок выступят в основной сетке «Ролан Гаррос»

Стал известен заявочный список теннисисток на «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 мая по 10 июня.

Источник: AP 2018

В основную сетку турнира заявлены следующие теннисистки из России: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Мария Шарапова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова. Кроме того в списке присутствует белоруска Виктория Азаренко, которая продолжает решать вопрос, связанный с опекой сына.

Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале обыграла румынку Симону Халеп.

Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева будут защищать честь России в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией (21—22 апреля).

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