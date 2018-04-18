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Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Хачановым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в
Первый номер посева не испытал проблем в поединке со словенцем Аляжем Бедене — 6:1, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Надаль избежал двойных ошибок и обошёлся без подач навылет, он реализовал 4
Следующим соперником Надаля будет россиянин Карен Хачанов, который во втором круге обыграл представителя Франции Жиля Симона.