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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль, Маррей, Вавринка, Рублёв, Хачанов, Медведев выступят на «Ролан Гаррос»

Стал известен заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема», сообщает официальный сайт соревнований.

Источник: AP 2018

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 мая по 10 июня.

Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль, который занимает первую строчку в мировой классификации. Из топ-30 рейтинга на турнире выступят все теннисисты, кроме швейцарца Роджера Федерера. 36-летний уроженец Базеля объявил, что пропустит грунтовый сезон. В заявке присутствуют швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей, пропустившие несколько месяцев из-за травм. Из россиян в основной сетке турнира выступят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Франции стал Надаль, который в решающем матче обыграл в трёх сетах Вавринку.

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