Надаль, Маррей, Вавринка, Рублёв, Хачанов, Медведев выступят на «Ролан Гаррос»
Стал известен заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема», сообщает официальный сайт соревнований.
Стал известен заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема», сообщает официальный сайт соревнований.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 мая по 10 июня.
Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль, который занимает первую строчку в мировой классификации. Из топ-30 рейтинга на турнире выступят все теннисисты, кроме швейцарца Роджера Федерера. 36-летний уроженец Базеля объявил, что пропустит грунтовый сезон. В заявке присутствуют швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей, пропустившие несколько месяцев
В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Франции стал Надаль, который в решающем матче обыграл в трёх сетах Вавринку.