Андис Юшка: Мы готовы к матчу на сто процентов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
В России построили тягач «Вощина-1»
Среди беременных набирает популярность новая мода: маникюр с результатами УЗИ
Умер актер Андрей Невраев
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Аталанта
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Амкар
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Хоккей. НХЛ
19.04
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
19.04
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз0
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю ДжэкетсОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
02:30
Тринидад и Тобаго0
Панама1
Все события
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
15:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Андис Юшка: Мы готовы к матчу на сто процентов

Капитан сборной Латвии в «Кубке Федерации» Андис Юшка поделился ожиданиями от матча против команды России.

«Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Fed Cup. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъёме. То есть, мы готовы к матчу на сто процентов.

Остапенко — чемпионка Roland Garros, а это грунт. Севастова также чувствует себя комфортно на грунтовых площадках. Впрочем, грунтовые покрытия тоже разные. У нас ещё впереди первая тренировка и надо посмотреть, как девушки приспособятся к этому.

Мы довольны, что матч пройдёт в Ханты-Мансийске. В столице или, скажем, в Санкт-Петербурге всегда много сторонних отвлекающих моментов. Здесь мы можем полностью сосредоточиться на предстоящей игре и сконцентрироваться. Так что выбор города нас вполне устраивает, — цитирует Юшку пресс-служба ФТР.

Monte-Carlo Rolex Masters. Альберт Рамос не справился с Филиппом Кольшрайбером
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Украина отменила запрет на участие спортсменов в турнирах в РФ
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Пора удивлять. Как ЦСКА спасти финал с «Ак Барсом»
СМИ: Экс-наставник «Локомотива» войдёт в тренерский штаб СКА
Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ
Новости
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь