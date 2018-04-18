Андис Юшка: Мы готовы к матчу на сто процентов
Капитан сборной Латвии в «Кубке Федерации» Андис Юшка поделился ожиданиями от матча против команды России.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Капитан сборной Латвии в «Кубке Федерации» Андис Юшка поделился ожиданиями от матча против команды России.
«Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Fed Cup. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъёме. То есть, мы готовы к матчу на сто процентов.
Остапенко — чемпионка Roland Garros, а это грунт. Севастова также чувствует себя комфортно на грунтовых площадках. Впрочем, грунтовые покрытия тоже разные. У нас ещё впереди первая тренировка и надо посмотреть, как девушки приспособятся к этому.
Мы довольны, что матч пройдёт в