Андис Юшка: Мы готовы к матчу на сто процентов

«Наша команда сейчас занимает высокое место в рейтинге Fed Cup. Наши теннисистки находятся в хорошей форме, они на подъёме. То есть, мы готовы к матчу на сто процентов.

Остапенко — чемпионка Roland Garros, а это грунт. Севастова также чувствует себя комфортно на грунтовых площадках. Впрочем, грунтовые покрытия тоже разные. У нас ещё впереди первая тренировка и надо посмотреть, как девушки приспособятся к этому.