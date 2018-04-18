Монте-Карло. Даниил Медведев потерпел поражение от Кеи Нишикори

За 1 час 40 минут поединка 49-й номер рейтинга АТР, 22-летний Медведев, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 28-летний Кеи, занимающий 36-е место в мировой классификации, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.