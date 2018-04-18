Рассказ о непростой судьбе главного тренера сборной Колумбии по футболу.
Монте-Карло. Даниил Медведев потерпел поражение от Кеи Нишикори
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в
За 1 час 40 минут поединка 49-й номер рейтинга АТР, 22-летний Медведев, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 28-летний Кеи, занимающий 36-е место в мировой классификации, реализовал четыре
В 1/8 финала соревнований