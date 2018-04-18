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14:16 (мск), источник: GoTennis.ru

Монте-Карло. Даниил Медведев потерпел поражение от Кеи Нишикори

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Монте-Карло, уступив в двух сетах японцу Кеи Нишикори, — 5/7, 2/6.

За 1 час 40 минут поединка 49-й номер рейтинга АТР, 22-летний Медведев, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и пять двойных ошибок. 28-летний Кеи, занимающий 36-е место в мировой классификации, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В 1/8 финала соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Нишикори сразится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

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