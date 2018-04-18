Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Матч продлился 1 час 23 минуты. 38-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, один раз ошибившись при подаче. 33-летний Симон, занимающий 69-е место в мировой классификации, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Россиянин вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.