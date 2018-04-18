Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Гид по стулу младенцев: от рождения до 6 месяцев
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Аглая Тарасова забыла надеть юбку на премьеру фильма
Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Аталанта
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Амкар
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз0
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
19.04
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
19.04
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю ДжэкетсОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
02:30
Тринидад и Тобаго0
Панама1
Все события
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Аглая Тарасова забыла надеть юбку на премьеру фильма
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
15Венгер вновь не смог победить в Москве
13:56 (мск), источник: GoTennis.ru

Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер второго раунда турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах француза Жиля Симона, — 6/2, 6/2.

Матч продлился 1 час 23 минуты. 38-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, один раз ошибившись при подаче. 33-летний Симон, занимающий 69-е место в мировой классификации, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Россиянин вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В третьем круге соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Хачанов сразится с победителем игры испанца Рафаэля Надаля и словенца Альяжа Бедене.

Монте-Карло. Роберто Баутиста-Агут добился победы во втором круге
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Пора удивлять. Как ЦСКА спасти финал с «Ак Барсом»
В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
Войнов покинет СКА, он хочет вернуться в НХЛ
Новости
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь