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12:53 (мск), источник: Прессбол

Кубок федерации. Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек: Дергать Азаренко сейчас — только бередить нервы

На пресс-конференции, посвященной матчу за сохранение прописки в Мировой группе Кубка федерации Беларусь — Словакия, который пройдет 21—22 апреля на «Чижовка-Арене», капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек рассказала о ситуации с Викторией Азаренко и некоторых особенностях национальной подготовки к предстоящим сражениям.

Источник: РИА "Новости"

Нельзя не задать вопрос об отсутствующей здесь Виктории Азаренко. Вы связывались с ней по поводу участия в матче?

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Вику мы пока никак не беспокоим. Я общаюсь только с ее тренером. Ситуация, которая привела к тому, что она вынуждена была пропустить восемь месяцев, на данный момент не разрешилась. Все должно устаканиться, тогда будут ясны перспективы. Дергать ее сейчас — только бередить нервы.

Ваш визави из Словакии удивился, что в качестве плацдарма для подготовки белоруски выбрали грунт Лугано.

Хм, интересная мысль. А его спортсменки где играли перед переходом на хард «Чижовка-Арены»?

Также играли на грунте в Боготе.

С чего бы ему тогда удивляться нашей поездке в Лугано?

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