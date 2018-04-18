Кубок федерации. Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек: Дергать Азаренко сейчас — только бередить нервы
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Нельзя не задать вопрос об отсутствующей здесь Виктории Азаренко. Вы связывались с ней по поводу участия в матче?
Вику мы пока никак не беспокоим. Я общаюсь только с ее тренером. Ситуация, которая привела к тому, что она вынуждена была пропустить восемь месяцев, на данный момент не разрешилась. Все должно устаканиться, тогда будут ясны перспективы. Дергать ее сейчас — только бередить нервы.
Ваш визави из Словакии удивился, что в качестве плацдарма для подготовки белоруски выбрали грунт Лугано.
Хм, интересная мысль. А его спортсменки где играли перед переходом на хард «Чижовка-Арены»?
Также играли на грунте в Боготе.
С чего бы ему тогда удивляться нашей поездке в Лугано?