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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Проблемы со здоровьем помешали лидерам сборной Словакии сыграть с белорусскими теннисистками

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры женской теннисной сборной Словакии Магдалена Рыбарикова и Доминика Цибулкова не приехали в Минск на матч Кубка Федерации из-за небольших проблем со здоровьем. Об этом сегодня сообщил журналистам капитан словацкой команды Матей Липтак, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, Рыбарикова и Цибулкова готовятся к грунтовым турнирам, что также стало одной из причин их решения пропустить матч в Минске, который пройдет на харде.

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Тем не менее, отметил Матей Липтак, в составе его команды 4 сильные теннисистки, которые готовы к встрече с белорусками. Он также сказал, что рад отсутствию в белорусской команде Виктории Азаренко, которая несмотря ни на что по-прежнему является очень опасным соперником для любой теннисистки.

В команде Словакии против белорусок сыграют Анна Каролина Шмидлова, Виктория Кужмова, Яна Чепелова и Ребекка Шрамкова.

В составе сборной Беларуси им будут противостоять Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Капитан команды — Татьяна Пучек.

Матч Беларусь — Словакия за право играть в элитном дивизион Кубка Федерации пройдет 21—22 апреля на корте «Чижовка-Арене».

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