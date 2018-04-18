Рассказ о непростой судьбе главного тренера сборной Колумбии по футболу.
Кубок федерации. Капитан сборной Словакии Матей Липтак: У сборной Беларуси и без Виктории Азаренко много сильных теннисисток
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Какие чувства вы испытали, когда узнали, что в составе белорусов нет Виктории Азаренко?
Это, безусловно, игрок мирового уровня, элита женского тенниса.
Для белорусской команды отсутствие Азаренко — большая потеря.
Со своей стороны я, конечно, был рад такому раскладу, но у сборной Беларуси и без Виктории есть много сильных теннисисток, которые уже сыграли множество запоминающихся матчей.