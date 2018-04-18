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12:17 (мск), источник: Прессбол

Кубок федерации. Капитан сборной Словакии Матей Липтак: У сборной Беларуси и без Виктории Азаренко много сильных теннисисток

На пресс-конференции, приуроченной к матчу Кубка федерации Беларусь — Словакия, который пройдет 21—22 апреля на «Чижовка-Арене», капитан сборной Словакии Матей Липтак рассказал, как он отреагировал на отсутствие в рядах соперниц Виктории Азаренко.

Источник: Reuters

Какие чувства вы испытали, когда узнали, что в составе белорусов нет Виктории Азаренко?

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Это, безусловно, игрок мирового уровня, элита женского тенниса.

Для белорусской команды отсутствие Азаренко — большая потеря.

Со своей стороны я, конечно, был рад такому раскладу, но у сборной Беларуси и без Виктории есть много сильных теннисисток, которые уже сыграли множество запоминающихся матчей.

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