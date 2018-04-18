Кубок федерации. Капитан сборной Словакии Матей Липтак: У сборной Беларуси и без Виктории Азаренко много сильных теннисисток

Какие чувства вы испытали, когда узнали, что в составе белорусов нет Виктории Азаренко?

Со своей стороны я, конечно, был рад такому раскладу, но у сборной Беларуси и без Виктории есть много сильных теннисисток, которые уже сыграли множество запоминающихся матчей.