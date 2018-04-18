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Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
В матче второго круга Зверев (3-й номер посева) обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
За выход в ¼ финала турнира Зверев поспорит с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 13-й сеяный) —