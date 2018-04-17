Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки

16 апреля ITF отстранила Коклину на год. В пробе мочи теннисистки, взятой 23 октября 2017 года, были обнаружены следы мочегонных средств: фуросемида и торасемида. Срок дисквалификации мог бы быть больше, если бы российская сторона не предоставила свидетельства, что запрещенные вещества попали в организм спортсменки неосознанно.

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Данные препараты были прописаны матери теннисистки в связи с гипертонией. В октябре мать Коклиной дала их спортсменке, чтобы снять отек ноги. Повторно она приняла препараты по ошибке, перепутав со средством от гиперемии, пояснила сама девушка.

В ITF приняли объяснения 16-летней Коклиной, заключив, что у теннисистки не было намерения улучшить свои результаты благодаря применению запрещенных веществ. Рейтинговые очки и призовые, выигранные Коклиной на юниорских соревнованиях в Стамбуле, Срок дисквалификации истекает 22 октября 2018 года.