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10:07 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер первым в истории провёл 700 недель в Топ-4 рейтинга

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает второе место в новой версии рейтинга АТР, опубликованной накануне.

Источник: Reuters

Таким образом, Роджер стал первым игроком в истории Тура, которому удалось провести 700 недель на одной из первых четырёх позиций мировой классификации.

Напомним, что лидировал в рейтинге Федерер суммарно в течение 308 недель.

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