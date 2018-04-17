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Роджер Федерер первым в истории провёл 700 недель в Топ-4 рейтинга
Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает второе место в новой версии рейтинга АТР, опубликованной накануне.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает второе место в новой версии рейтинга АТР, опубликованной накануне.
Таким образом, Роджер стал первым игроком в истории Тура, которому удалось провести 700 недель на одной из первых четырёх позиций мировой классификации.
Напомним, что лидировал в рейтинге Федерер суммарно в течение 308 недель.