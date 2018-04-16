Хингис: Я не планирую возвращаться на теннисный корт

«Вернусь ли я ещё в теннис? Нет, спасибо. Благодаря теннису у меня невероятная жизнь. Я путешествую по всему миру, у меня нет никаких физических и финансовых проблем. Никогда не могла представить, что буду работать в офисе. Сейчас я помогаю сборной Швейцарии в Кубке Федерации, а также маме. Я — счастливый человек», — цитирует Хингис RSI Sport.