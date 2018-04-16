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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хингис: Я не планирую возвращаться на теннисный корт

Экс-первая ракетка мира в парном и одиночном разрядах Мартина Хингис отметила, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

Источник: РИА "Новости"

37-летняя швейцарка ушла из большого тенниса в третий и последний раз.

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«Вернусь ли я ещё в теннис? Нет, спасибо. Благодаря теннису у меня невероятная жизнь. Я путешествую по всему миру, у меня нет никаких физических и финансовых проблем. Никогда не могла представить, что буду работать в офисе. Сейчас я помогаю сборной Швейцарии в Кубке Федерации, а также маме. Я — счастливый человек», — цитирует Хингис RSI Sport.

В 1998 году Хингис стала обладательницей «Большого шлема» в парном разряде. Она пять раз выигрывала мэйджоры в одиночном разряде и возглавляла мировой рейтинг на протяжении 209 недель.

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