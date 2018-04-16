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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль выступил против таймера подач

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата США по теннису ввести таймер подач.

Источник: Reuters

«Я считаю, что это нововведение не является лучшим вариантом. Но если спорт движется в этом направлении, мы ничего не можем с этим поделать, должны принять это решение.

Наверное, положительным моментом будет возможность контролировать время между геймами. Но, исходя из моего опыта, на теннисном корте болельщики становятся более эмоциональными, они наслаждаются игрой, когда ты хорошо играешь. Но очевидно, что, если ты сыграл гейм из 56 ударов, как это было у меня с Новаком Джоковичем несколько лет назад в финале открытого чемпионата США, невозможно рассчитывать на ещё один увлекательный гейм после 25-секундного перерыва, — цитирует Надаля Ubitennis.

Ранее организаторы турнира сообщали, что хотят сократить паузы между геймами. Этим и объясняется введение таймера подач.

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