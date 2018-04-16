Надаль выступил против таймера подач

«Я считаю, что это нововведение не является лучшим вариантом. Но если спорт движется в этом направлении, мы ничего не можем с этим поделать, должны принять это решение.

Наверное, положительным моментом будет возможность контролировать время между геймами. Но, исходя из моего опыта, на теннисном корте болельщики становятся более эмоциональными, они наслаждаются игрой, когда ты хорошо играешь. Но очевидно, что, если ты сыграл гейм из 56 ударов, как это было у меня с Новаком Джоковичем несколько лет назад в финале открытого чемпионата США, невозможно рассчитывать на ещё один увлекательный гейм после 25-секундного перерыва, — цитирует Надаля Ubitennis.