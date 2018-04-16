Теннисист Рублев поднялся на 33-е место в рейтинге ATP, Хачанов — на 38-е
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации
Рублев переместился с 35-го на 33-е место, Хачанов — с 40-го на 38-е.
Американец Стив Джонсон, защитивший титул на турнире в Хьюстоне (США), опустился с 51-го на 52-е место, а финалист Теннис Сандгрен, также представляющий США, поднялся на девять позиций и теперь располагается на 47-й строчке.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг ATP, версия от 16 апреля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925,
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110…
33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…
38 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…
47 (56). Теннис Сандгрен (США) — 1033…
49 (48). Даниил Медведев (Россия) — 984…
52 (51). Стив Джонсон (США) — 975…
87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673…
97 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.