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11:05 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисист Рублев поднялся на 33-е место в рейтинге ATP, Хачанов — на 38-е

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Рублев переместился с 35-го на 33-е место, Хачанов — с 40-го на 38-е.

Американец Стив Джонсон, защитивший титул на турнире в Хьюстоне (США), опустился с 51-го на 52-е место, а финалист Теннис Сандгрен, также представляющий США, поднялся на девять позиций и теперь располагается на 47-й строчке.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 16 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925,

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110…

33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…

38 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

47 (56). Теннис Сандгрен (США) — 1033…

49 (48). Даниил Медведев (Россия) — 984…

52 (51). Стив Джонсон (США) — 975…

87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673…

97 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.

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