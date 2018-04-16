Теннисист Рублев поднялся на 33-е место в рейтинге ATP, Хачанов — на 38-е

Рублев переместился с 35-го на 33-е место, Хачанов — с 40-го на 38-е.

Американец Стив Джонсон, защитивший титул на турнире в Хьюстоне (США), опустился с 51-го на 52-е место, а финалист Теннис Сандгрен, также представляющий США, поднялся на девять позиций и теперь располагается на 47-й строчке.