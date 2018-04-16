Светлана Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Кузнецова на прошедшей неделе проиграла немке Моне Бартель на старте турнира в Лугано (Швейцария). Бельгийка Элизе Мертенс, ставшая победительницей турнира, переместилась с 20-го на 17-е место, а финалистка Арина Соболенко из Белоруссии — с 61-го на 47-е.