Светлана Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Кузнецова на прошедшей неделе проиграла немке Моне Бартель на старте турнира в Лугано (Швейцария). Бельгийка Элизе Мертенс, ставшая победительницей турнира, переместилась с 20-го на 17-е место, а финалистка Арина Соболенко из Белоруссии — с 61-го на 47-е.
Чемпионка турнира в Боготе словачка Анна-Каролина Шмидлова взлетела на 48 мест и вошла в топ-100, став 84-й.
Изменений в первой десятке рейтинга не произошло. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина (14-е место).
Рейтинг WTA, версия от 16 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
17 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2420…
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
28 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
42 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
47 (61). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1128…
82 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
84 (132). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — 748…
99 (99). Екатерина Александрова (Россия) — 649.