Арина Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Арина занимала 61-е место, а после удачного выступления на турнире в швейцарском Лугано, где она дошла до финала, поднялась на 14 позиций и занимает сейчас 47-е место, набрав 1128 очков.

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У Александры Саснович 56-я позиция, Виктория Азаренко находится на 95-м месте, Вера Лапко занимает 111-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).