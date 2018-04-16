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09:59 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Арина занимала 61-е место, а после удачного выступления на турнире в швейцарском Лугано, где она дошла до финала, поднялась на 14 позиций и занимает сейчас 47-е место, набрав 1128 очков.

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У Александры Саснович 56-я позиция, Виктория Азаренко находится на 95-м месте, Вера Лапко занимает 111-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В конце этой недели белорусская сборная, за которую сыграют Соболенко, Саснович, Лапко и Лидия Морозова, встретится в матче Кубка Федерации с командой Словакии. Игра за право остаться в элитном дивизионе командного чемпионата мира пройдет 21—22 апреля на корте минской «Чижовка-Арены».

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