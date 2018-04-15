Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Даниил Медведев вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
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Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Медведев на старте турнира обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:7 (4:7), 6:2, 7:5. Матч продолжался 2 часа 45 минут.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча Кэй Нисикори (Япония) — Томаш Бердых (Чехия, 12-й номер посева).