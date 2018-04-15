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21:54 (мск), источник: Р-Спорт

Даниил Медведев вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро.

Медведев на старте турнира обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:7 (4:7), 6:2, 7:5. Матч продолжался 2 часа 45 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Кэй Нисикори (Япония) — Томаш Бердых (Чехия, 12-й номер посева).

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